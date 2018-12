Wissenschaft - Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Adventsgrüße aus dem All: Astronaut Alexander Gerst (42) hat am Sonntag einen "Gruß nach #Leipzig!" getwittert. Er stellte eine Luftansicht der Stadt ins Netz, auf der Vieles sehr gut zu erkennen ist, etwa die Red-Bull-Arena oder der Hauptbahnhof. Der erste deutsche Kommandant auf der Internationalen Weltraumstation ISS veröffentlicht unter dem Namen "Astro Alex" auf Twitter regelmäßig Blicke auf die Erde. Zuletzt waren auf seinem Twitter-Account Aufnahmen vom Australischen Outback, vom Amazonas und von den Alpen zu sehen. Am 6. Juni war Gerst zur ISS aufgebrochen. Seine Rückkehr zur Erde ist für den 20. Dezember geplant.