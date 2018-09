Studie untersucht Lebensqualität der über 80-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wie ist die Lebensqualität hochaltriger Menschen? Und wie zufrieden sind Menschen über 80 Jahre trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen? Diesen Fragen geht eine repräsentative Studie von Wissenschaftlern der Universität Köln nach. Erste zentrale Ergebnisse der vom Land Nordrhein-Westfalen mit rund 1,5 Millionen Euro geförderten Studie "NRW80+" werden am Freitag in Düsseldorf vorgestellt. Der vollständige Abschlussbericht soll in der ersten Jahreshälfte 2019 vorgelegt werden.

Bereits heute zählen sechs Millionen Menschen in der Bundesrepublik zur Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen. Das Statistische Bundesamt rechnet damit, dass die Zahl der Hochaltrigen bis 2050 auf zehn Millionen steigt und damit jeder Achte 80 Jahre und älter sein wird. In NRW haben heute fast eine Million Menschen diese Altersgrenze erreicht.