Tag des Geotops: Expertenführung zu Steilufer und Kalkgrube

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lütjenburg (dpa/lno) - Beim bundesweiten Tag des Geotops am Sonntag (16. September) stellen Experten in Schleswig-Holstein Landschaftsformen wie Steilufer und Moränenwälle vor, die erdgeschichtlich bedeutsam sind. Das Schleswig-Holsteinische Eiszeitmuseum in Lütjenburg im Kreis Plön etwa zeigt bei einer Exkursion die Stauchmoräne "Am Hessenstein", eine Landschaft mit vielfältigen Gesteins- und Sandformationen.

Weitere Exkursionen gibt es zum Morsum Kliff auf Sylt, zum Teufelsstein bei Großkönigsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), zum Brodtener Steilufer in Lübeck-Travemünde und zur Liether Kalkgrube (Kreis Pinneberg). Bereits am Samstag lädt das Kieswerk in Tensfeld (Kreis Segeberg) zu einer geologischen Schnupperexkursion ein.

Ziel sei es, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Einzigartigkeit der Erde zu stärken, hieß es vom Landesamt für Landwirtschaft, Natur und ländliche Räume.