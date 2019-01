Kiel: Stromnetz der Zukunft für E-Mobilität entwickelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein intelligentes Stromnetz mit Vorbildcharakter für das Zeitalter der Elektromobilität wird in Kiel im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelt. Das Projekt "KielFlex" verfüge über 6,5 Millionen Euro, davon stammten 3,7 Millionen Euro aus dem "Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020" des Bundesenergieministeriums, teilte Prof. Marco Liserre vom Lehrstuhl für Leistungselektronik an der Kieler Universität am Montag mit. Dessen Team simuliert die flexible Stromnetz-Lösung zunächst im Labor an der Technischen Fakultät der CAU. Im Jahr 2020 soll das neue System in einem Quartier im Stadtzentrum in einem Feldversuch erprobt und dessen Bewohner einbezogen werden.

Von Kiel werden wichtige Impulse ausgehen, wie Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sagte: "Denn die Landeshauptstadt kann als Modellfall für eine intelligente Steuerung des Stromnetzes praktische Hinweise liefern, die eine Übertragbarkeit auf andere Kommunen gewährleisten."