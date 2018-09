Wissenschaft - Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Den Weltmeeren geht die Luft aus. In den vergangenen 50 Jahren hat der Ozean global zwei Prozent Sauerstoff verloren. Die sauerstoffarmen Zonen breiten sich aus. Das haben Untersuchungen von Wissenschaftlern der Kieler Christians-Albrecht-Universität und des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung ergeben. Danach ist die Wassermenge im offenen Ozean, in der jeglicher Sauerstoff fehlt, um mehr als das Vierfache gewachsen. Am Mittwoch (16.30) findet eine öffentliche Veranstaltung in der Universität zu dem Thema statt.

Über die Gründe und mit welchen Konsequenzen für die marinen Ökosysteme und möglicherweise das Klima zu rechnen sei, diskutieren in dieser Woche mehr als 300 Experten aus 33 Ländern in Kiel. "Gerade für sehr produktive und für die Welternährung wichtige Gebiete an der Meeresoberfläche vor Peru und vor Westafrika ist der Nachschub von Nährstoffen und Sauerstoff von essentieller Bedeutung", sagte Prof. Andreas Oschlies. Durch den Klimawandel werde dies zunehmend schwieriger. Sauerstoffarme Zonen breiten sich aus, Nährstoffkreisläufe und Lebensbedingungen verändern sich, mit womöglich weiträumigen Auswirkungen auf den Zustand des Ozeans, sagte Oschlies.