Stabwechsel im Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Informatikerin Jana Koehler (55) hat beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Der bisherige Chef Wolfgang Wahlster war am Jahresende nach 22 Jahren an der Spitze in den Ruhestand getreten. Koehler war Professorin für Informatik an der Hochschule Luzern (Schweiz) und von 1990 bis 1996 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am DFKI in Saarbrücken. Die offizielle Amtsübergabe finde am 25. Februar in der Universität des Saarlandes in Saarbrücken statt, teilte das DFKI am Freitag mit.