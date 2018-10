KI-Forscher wollen bei Naturkatastrophen helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa) - Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) will mit einem neuen Hochleistungscomputer unter anderem die Erkennung von Naturkatastrophen verbessern. Durch die vertiefte Analyse von Satellitenbildern könnten Einsatz- und Rettungskräfte zeitnah mit Informationen versorgt werden, erklärte das DFKI am Donnerstag. Mit dem neuen Rechner sei die Einrichtung in Kaiserslautern die erste Institution in Europa mit einem DGX-2-"Supercomputer" des Chipherstellers Nvidia, sagte Andreas Dengel, DFKI-Leiter des Forschungsbereichs Smarte Daten & Wissensdienste.