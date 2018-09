Uni Jena bekommt Zuschlag für Exzellenzcluster

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena/Bonn (dpa/th) - Jubel an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena: Die Hochschule hat als einzige aus Thüringen den Zuschlag für einen Exzellenzcluster erhalten. Das hat das Auswahlgremium am Donnerstag in Bonn bekanntgegeben. Damit gehört der Forschungsverbund "Balance of the Microverse" über Mikroorganismen und ihre Interaktionen in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder zu den ausgewählten 57 Exzellenzclustern, die sieben Jahre lang gefördert werden. In dem Jenaer Verbund kooperiert die Uni Jena mit ihrem Klinikum und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, hieß es in einer Mitteilung der Jenaer Uni vom Donnerstag. Die Hochschule hatte zwei Cluster-Anträge gestellt.

Der Zuschlag mache die Wissenschafts- und Wirtschaftsregion Jena zu einem international sichtbaren Leuchtturm, erklärte der Präsident der Universität, Walter Rosenthal. Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) deutete die Entscheidung als "endgültigen Durchbruch für Jena als ein international bedeutendes Wissenschaftszentrum", hieß es in der Mitteilung.