Jenaer Finanzprofessorin berät deutschen Stabilitätsrat

Jena (dpa/th) - Die Finanzwissenschaftlerin Silke Übelmesser von der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist in den Beirat des deutschen Stabilitätsrates berufen worden. Das teilte die Universität am Donnerstag in Jena mit. Sie sei als Vertreterin des Bundes in das Gremium berufen worden und dort die einzige Frau. "Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe und darauf, mithelfen zu können, Fehlentwicklungen bei den öffentlichen Haushalten zu vermeiden", sagte Übelmesser der Mitteilung zufolge.

Der Stabilitätsrat ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder. Ihm gehören der Bundesfinanzminister sowie dessen Länderkollegen und der Bundeswirtschaftsminister an. Seine zentrale Aufgabe besteht darin, die Einhaltung der europäischen Vorgaben zur Haushaltsdisziplin zu überwachen. Der unabhängige Beirat, in den die Professorin jetzt berufen wurden, unterstützt den Rat mit Stellungnahmen und Empfehlungen bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.