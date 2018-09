Eine Millionen Euro für Quantenforschung an Uni Jena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Er erforscht winzigkleine Einheiten in der Physik und erhält dafür nun rund eine Million Euro als Förderung: Der Physiker André Großardt wird mit dem Geld der VolkswagenStiftung an der Uni Jena die auch für Wissenschaftler rätselhaften Quanten untersuchen. Das teilte die Friedrich-Schiller-Universität Jena am Donnerstag mit.

Großardt, der aktuell noch an der Queen's University im nordirischen Belfast arbeitet, soll im kommenden Jahr dazu eine Nachwuchsgruppe mit drei Doktoranden leiten. Mittels Laborexperimenten verspricht sich der 33-Jährige mit dem genaueren Einblick in die Welt der kleinsten Einheiten der Physik, offene Fragen der theoretischen Physik zu klären.

Die VolkswagenStiftung fördert das Projekt über fünf Jahre mit rund 960 000 Euro aus ihrem "Freigeist-Fellowship"-Topf, mit dem außergewöhnliche Perspektiven in der Forschung unterstützt werden.