Über 360 000 junge Leute kommen zur Ideen-Expo nach Hannover

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Über 360 000 junge Leute sind zur Ideen-Expo nach Hannover gekommen, einer einwöchigen Technikschau zum Forschen, Spielen und Probieren. Die gute Besucherzahl der letzten Schau im Jahr 2017 sei noch einmal überschritten worden, sagte der Aufsichtsratschef der Ideen-Expo, Volker Schmidt, am Sonntag. Hunderte Aussteller boten Mitmach-Exponate, außerdem konnten Jugendliche in Workshops Naturwissenschaften und Technik hautnah erleben. Daneben lockte die Schau auch mit kostenlosen Konzerten und Auftritten von Youtube-Stars.

Das Jugendevent will Lust auf Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik machen. Das Land Niedersachsen und Industriepartner veranstalten die Messe seit 2007 alle zwei Jahre.

Zum Ende der Ideen-Expo gab es am Sonntag noch einen Höhepunkt: Beim "Robo-Cup Junior Euro", den Junior-Europameisterschaften der Robotik, traten Schülerinnen und Schüler mit eigenen Robotern gegeneinander an. "Das Besondere ist, dass sich Jugendliche zwischen zehn und neunzehn Jahren aus ganz Europa mit selbst gebauten und selbst programmierten Robotern messen", sagte Koordinatorin Carina Quiram.

150 Teams mit etwa 500 Teilnehmern waren beteiligt. Sie bewiesen sich mit ihren Robotern in drei Kategorien: Bei "Soccer" spielten die Roboter gegeneinander Fußball, in "Rescue" simulierten sie einen Rettungseinsatz, bei "On stage" ging es um den Unterhaltungswert, etwa durch tanzende und wackelnde Roboter.