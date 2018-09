Senatorin Fegebank wirbt in USA für Standort Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) ist am Montag mit einer Delegation von Vertretern der Hamburger Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu einer knapp einwöchigen USA-Reise aufgebrochen. Erstes Ziel ist Boston, wo eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Harvard University vereinbart werden soll. In Boston findet Ende der Woche auch die Jahrestagung des German Academic International Network (GAIN) statt, für die Hamburg in diesem Jahr Gastgeberland ist. In Washington stehen zudem Besuche bei Wissenschaftsorganisationen und -einrichtungen an.

"Wissenschaft lebt von Austausch, Begegnung, sachlicher Kritik und lebendiger Diskussion, jenseits von geografischen und disziplinären Grenzen", sagte Fegebank vor dem Abflug. "Ich freue mich sehr, dass unsere Hochschulen ihre internationalen Beziehungen in die USA weiter ausbauen und dabei auf so renommierte Einrichtungen wie das Massachusetts Institute of Technology und die Harvard University setzen können."

Die Uni Hamburg und das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY wollen gemeinsam mit dem MIT die Gründung eines Netzwerks vereinbaren. Das "Grand Challenges Research Network" soll sich mit großen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen unter anderem aus den Bereichen Struktur- und Infektionsbiologie, Nano- und Photonenwissenschaften befassen. Außerdem will die HafenCity Universität mit dem MIT Media Lab eine neue Kooperationsvereinbarung für das gemeinsame CityScience Lab treffen.