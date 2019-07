Lange Nacht der Wissenschaft lockt: Über 370 Veranstaltungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ein Vortrag über Redeangst und Rezepturen aus dem alten Ägypten: Interessierte können zur Langen Nacht der Wissenschaft in Halle mehr als 370 Veranstaltungen besuchen. Rund 90 Einrichtungen in der Saalestadt geben von Freitagabend (17.00 Uhr) an auf anschauliche Art Einblick in ihre Arbeit, wie die Veranstalter mitteilten. Das Spektrum reiche von Experimenten - etwa mit Produkten wie sie im alten Ägypten verwendet wurden - über Diskussionsrunden bis hin zu Vorträgen - etwa über Redeangst. Zudem gebe es für gehörlose Menschen eine spezielle Führung in Gebärdensprache entlang wichtiger Stationen des Abends. Die Wissenschaftsnacht endet am Samstag 1.00 Uhr.