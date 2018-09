Leibniz-Institut in Frankfurt (Oder) wird erweitert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder) wird mit einer Millioneninvestition erweitert. In den kommenden zwei Jahren soll ein etwa 1000 Quadratmeter großer Reinraum für 14,3 Millionen Euro um rund 500 Quadratmeter größer werden, teilte das Brandenburger Wissenschaftsministerium am Samstag mit. Das Geld komme vom Bund, aus Mitteln des Europäischen Strukturfonds und vom Land.

Das Institut beschäftigt sich unter anderem mit Lösungen für die drahtlose und Breitbandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik oder Raumfahrt. Geforscht wird an siliziumbasierten Systemen und neuen Materialien. Das Institut hat 300 Mitarbeiter.