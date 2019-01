Polarpiloten trainieren für Expeditionen im Eismeer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden/Bremerhaven (dpa) - Mit Nachtflügen und speziellen Transportmanövern bereiten sich derzeit Hubschrauberpiloten in Ostfriesland auf Einsätze in der Arktis vor. Die Piloten bringen normalerweise Monteure von großen Energiekonzernen zu den abgelegenen Offshore-Windparks weit draußen in der Nordsee. Statt Windkraftanlagen können die Hubschrauber demnächst das Deck des deutschen Forschungseisbrechers "Polarstern" ansteuern. Zwei Maschinen des Emder Helikopterdienstleisters Heli Service International sollen im Herbst für eine ungewöhnliche Expedition auf dem Forschungsschiff stationiert werden.