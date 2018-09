Studie: Menschen über 80 sind meist zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Menschen über 80 sind einer Studie zufolge trotz aller Einschränkungen und Gebrechen mit ihrem Leben meist zufrieden. Die Zufriedenheit lasse erst bei den über 90-Jährigen wieder nach, stellten Forscher der Universität Köln in der bundesweit ersten repräsentativen Studie zur Lebensqualität der Generation "80+" fest. Insgesamt äußerten sich 86 Prozent der Hochaltrigen zufrieden mit ihrem Leben, hieß es am Freitag bei der Vorstellung erster zentraler Ergebnisse der noch laufenden Studie in Düsseldorf. Befragt wurden 1800 Hochaltrige in Nordrhein-Westfalen.

Dass die sehr alten Menschen ihr Leben so positiv sehen, hätte sie so nicht erwartet, sagte die Kölner Gerontologie-Professorin Susanne Zank. Überrascht habe die Forscher andererseits aber auch, dass immerhin jeder vierte Befragte über Schmerzen klagte. Ein Viertel berichtete zudem über Symptome von Depressivität.

Dass die Studie trotz dieser Einschränkungen insgesamt auf eine große Zufriedenheit der Hochaltrigen hinweist, liegt nach Einschätzung der Forscher unter anderem daran, dass es sich bei den befragten Menschen um die Kriegsgeneration handelt, die schon in der Jugend schwierige Situationen zu bewältigen hatte.

Bereits heute zählen sechs Millionen Menschen in der Bundesrepublik zur Bevölkerungsgruppe 80 plus, davon fast eine Million in NRW. Das Statistische Bundesamt rechnet damit, dass die Zahl der Hochaltrigen bis 2050 auf zehn Millionen steigt und damit jeder Achte 80 Jahre und älter sein wird. Federführend für die Hochaltrigenstudie ist das von fünf Fakultäten getragene Cologne Center for Ethics, Rights, Economics und Social Sciences of Health (Ceres).