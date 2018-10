Dresdner Forscher arbeiten ohne Exzellenzförderung weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Trotz des Wegfalls von Geldern aus der Exzellenzinitiative wollen Wissenschaftler eines Dresdner Forschungsprojekts ihre Arbeiten fortsetzen. Das Center for Advancing Electronics Dresden war Ende September aus der Wissenschaftsförderung von Bund und Ländern herausgefallen. Doch mit dieser Entscheidung stehe das Vorhaben nicht am Ende, teilte der Koordinator des Projekts, Gerhard Fettweis, am Montag mit. Bereits im Vorfeld hätten sich die Mitglieder des Forschungsclusters darauf verständigt, ihre Themen auch ohne eine Exzellenz-Förderung voranbringen zu wollen, erklärte der Professor für Mobile Nachrichtensysteme.

Das Forschungsprogramm mit Fokus auf Informationsverarbeitung war in der vergangenen Förderperiode mit Mitteln aus der Exzellenzinitiative gefördert worden. In der Zeit zwischen 2012 und 2018 seien so wissenschaftliche Erfolge erzielt worden sowie der Standort für die Elektroindustrie im Dresdner Raum gestärkt worden. Die Arbeiten sollen nun mit einer Grundfinanzierung der TU Dresden und mit Landesmitteln fortgesetzt werden.