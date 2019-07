Uni Cottbus und Rolls Royce planen Zukunft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Die Cottbusser Universität und der Flugzeugmotoren-Hersteller Rolls-Royce wollen die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von teilweise elektrischen Motoren weiter verstärken. Gemeinsame Pläne dazu stellen sie am Montag vor. Es gehe um "fortschrittlichen Antriebslösungen für die Luftfahrt", hieß es in einer Erklärung. Bei dem Termin am Montag wird auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dabei sein. Die Technische Universität Cottbus und Rolls-Royce forschen bereits seit 2005 in einigen Bereichen gemeinsam.

Ein Standort, um beispielsweise vernetztes und umweltfreundliches Fahren zu testen, ist der Lausitzring. Betreiber ist die Dekra. In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Land Brandenburg wollte die Sachverständigenorganisation am Montag ein Bekenntnis zur Region abgeben. Die Dekra hatte 2017 den Lausitzring übernommen.