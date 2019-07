Selbstgebautes Energiesparmobil der BTU bei Wettbewerb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Senftenberg (dpa/bb) - Studierende der Brandenburgischen - Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) haben ein wasserstoffbetriebenes Mobil selbst entwickelt und gebaut und nehmen damit an einem Wettbewerb in London teil. Ab Dienstag geht dort das Energiesparmobil "Lupus" der Senftenberger Studenten bei einem der weltgrößten Energieeffizienz-Wettbewerbe an den Start. Bei dem Wettbewerb geht es bis zum 5. Juli darum, mit möglichst geringer Energiemenge möglichst weit zu fahren.

Die BTU nimmt damit zum zehnten Mal mit einem selbst konstruierten Energiemobil an diesem Wettbewerb teil. In der Vergangenheit hatte die Universität schon einige Preise abräumen können, unter anderem einen ersten und zwei dritte Plätze in der Kategorie der Prototypen.

Die Studierenden aus dem Fachbereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und Biotechnologie haben das Mobil in ihrer Freizeit neben dem Studium konstruiert, gebaut und weiterentwickelt. Eine besondere Leistung der Studierenden sei, dass sie nicht einfach gekaufte Komponenten miteinander verbunden, sondern viele Teile des Fahrzeuges selbst entwickelt und hergestellt haben, hieß es von der Universität in einer Mitteilung.

Neben Europa findet der Wettbewerb jährlich auch in Amerika und Asien statt. Weltweit nehmen 450 Studententeams teil.