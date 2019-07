Polarstern wird für historische Expedition fit gemacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa) - Gerade zurück aus der Antarktis, wird das Forschungsschiff Polarstern bis Mitte August auf der Lloyd Werft in Bremerhaven für den nächsten Einsatz fit gemacht. Dieser wird sich von den vorherigen deutlich unterscheiden: Im September startet nach Angaben des Bremerhavener Alfred-Wegner-Instituts eine der bisher größten Arktis-Forschungsexpeditionen. Ein Jahr lang wird das Schiff fest eingefroren im arktischen Eis durch das Nordpolarmeer driften. 600 Menschen aus 17 Ländern werden an der Expedition teilnehmen, verteilt auf mehrere Fahrtabschnitte. Einige von Ihnen werden heute auf der Polarstern erwartet, um von ihren Vorbereitungen zu berichten. Erst im Oktober 2020 wird die Polarstern wieder in ihrem Heimathafen Bremerhaven zurückerwartet.