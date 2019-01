Extreme Arktis-Expedition ab Herbst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremerhaven (dpa) - Im Herbst soll unter deutscher Leitung die größte Forschungsexpedition in die zentrale Arktis starten, die es jemals gegeben hat. Der Eisbrecher "Polarstern" soll dabei ein Jahr lang eingefroren im Packeis über die Polkappe driften, hieß es vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI). Der Start der Mammut-Expedition "Mosaic" ins Nordpolarmeer ist für September geplant. Wissenschaftler aus 17 Nationen nehmen teil. Für die Versorgung kommen weitere Eisbrecher zum Einsatz, auch Forschungsflugzeuge und Hubschrauber sind Teil des Projekts.

Auf dem Eis soll ein großes Forschungscamp mit Landebahn entstehen. Der Plan sei, mit der "Polarstern" an einer massiven älteren Eisscholle mit mehreren Kilometern Durchmesser festzumachen, erklärte Expeditionsleiter Markus Rex vom AWI. "Wir suchen nach etwas Großem und Stabilem." Insgesamt sollen in sechs Abschnitten rund 600 Menschen zeitweise in der Arktis sein.

Das Team wird in Gebieten unterwegs sein, die zuvor kaum ein Mensch im Winter erreicht hat - weil das Eis dann selbst für Eisbrecher zu dick ist. Ein zentrales Ziel der Expedition ist, den Einfluss der Arktis auf das globale Klima besser zu verstehen. Kein anderes Gebiet der Erde habe sich in den vergangenen Jahrzehnten so schnell erwärmt, die Region sei aber bisher kaum verstanden, erklärte Rex.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Geplant wird etwa, wie das Team möglichst rasch alle Messstationen auf dem mitdriftenden Eis aufbauen kann, bevor die Polarnacht einsetzt. Auch Notfallpläne werden erstellt, falls das Packeis auseinanderbricht und Mitglieder des Teams in Sicherheit gebracht werden müssen. "Wir haben noch gefühlt 2000 Dinge zu tun, bevor es losgeht", so Expeditionsleiter Rex.