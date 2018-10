Feuerwehr probt am Bahnhof Jungfernheide für den Ernstfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Viele Feuerwehrautos, Einsatzkräfte und Theaterrauch: Am Bahnhof Jungfernheide plant die Berliner Feuerwehr für Sonntag eine Großübung in einem U-Bahn-Tunnel. Es handele sich um einen Übungstunnel, so dass der Verkehr der Linie U7 nicht beeinträchtigt werde, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Allerdings könne die Übung im Bahnhof zu hören sein. Auch geringe Mengen ungefährlichen Theaterrauchs könnten auffallen, hieß es.

Die Übung ist Teil eines internationalen Forschungsprojekts, bei dem es um die Sicherheit in U-Bahnen geht. Einsatzkräfte können dort etwa im Fall von Überflutungen, Terroranschlägen oder Bränden gefragt sein. Dann müssen sie zum Beispiel wissen, wie viele Menschen sich wo im Untergrund befinden und wohin sich der Rauch ausbreitet. Technische Lösungen, die an Instituten erforscht werden, prüft die Feuerwehr in Hinblick auf die Praxistauglichkeit. Das Projekt "SenSE4Metro" wird vom Bundesforschungsministerium gefördert.