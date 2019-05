Urlauber beschweren sich über rätselhafte Klumpen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Norderney (dpa/lni) - Die kleinen Klumpen unbekannten Materials am Strand von Norderney beunruhigen die Urlauber auf der Nordseeinsel. Vor allem in den sozialen Netzwerken seien die Haufen im Gespräch, sagte ein Sprecher der örtlichen Tourismusorganisation am Donnerstag. Einige Menschen hätten sich auch persönlich bei dieser beschwert.

Am Sonntag waren am Strand der Insel mehrere Hundert schwarz-braune Haufen angespült worden, die über mehrere Kilometer hinweg verteilt lagen. Zunächst war vollkommen unklar, um was es sich dabei handelt. Derzeit wird das Material vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie in Hamburg untersucht. Wann mit Ergebnissen gerechnet werden kann, war zunächst unklar.

Die Tourismusorganisation plante zunächst keine weiteren Schritte. "Wir warten ab, was da auf uns zukommt und werden entsprechend reagieren", sagte der Sprecher. Unterdessen reinigte die Stadt den Badestrand der Insel. "Der Weststrand genießt hohes Ansehen und ist gut besucht, sodass uns eine Reinigung dort besonders wichtig ist", sagte ein Sprecher des Landkreises Aurich. Die Reinigungsarbeiten würden sich allerdings mühselig gestalten: "Die Spezialmaschine sammelt viel Sand und nur wenig Klumpen auf", sagte er.