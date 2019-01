Stickstoffoxid-Belastung in Kiel am stärksten gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Kiel (dpa/lno) - Gegen den Bundestrend hat die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid in Kiel im vergangenen Jahr wieder deutlich zugenommen. Wie aus Angaben des Umweltbundesamtes hervorgeht, rangierte Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt 2018 mit einem Jahresmittel von 60 Mikrogramm je Kubikmeter Luft auf der Liste der am stärksten belasteten deutschen Städte auf dem dritten Platz nach Stuttgart und München. Der Anstieg um vier Mikrogramm war der größte aller Städte, deren Jahreswerte für 2018 schon vorlagen. In Hamburg sank die Belastung um 3 auf 55 Mikrogramm. Sie ging auch in Deutschland insgesamt leicht zurück.

Der verbindliche Grenzwert der EU beträgt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ihn hatten 2017 insgesamt 58 deutsche Städte erreicht oder überschritten. Die Messstation in dem von Fahrverboten bedrohten Kiel steht am viel befahrenen Theodor-Heuss-Ring. 2017 hatte das Jahresmittel dort 56 Mikrogramm betragen und im Jahr zuvor 65 Mikrogramm. Stickstoffdioxid in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen und ist der Grund für Diesel-Fahrverbote.

Einem solchen drohenden Fahrverbot will die Stadt Kiel auch mit technischer Hilfe entgegenwirken. Am Mittwoch nächster Woche wird am Theodor-Heuss-Ring testweise der Prototyp einer mobilen Absauganlage aufgestellt.