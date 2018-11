Kieler Vorschläge für bessere Luft noch vor Weihnachten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Unter dem Druck drohender Fahrverbote für Dieselautos in Kiel wegen zu hoher Schadstoffwerte rücken konkrete Gegenmaßnahmen näher. Nach Angaben des Landesumweltumweltministeriums haben sich Ressortchef Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Montag auf das weitere Vorgehen bei der Erstellung eines Luftreinhalteplans verständigt. Die Anwohner am besonders belasteten Theodor-Heuss-Ring hätten ein Recht auf saubere Luft, sagte Albrecht. "Ich begrüße es daher, dass die Stadt Kiel bis zum 17. Dezember Vorschläge für ein Maßnahmenpaket an uns übersenden will."

Die Messstation am vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring weist seit langem überhöhte Werte auf. Im Jahresmittel 2017 wurden 56 Mikrogramm Stickoxide je Kubikmeter Luft festgestellt - bei einem Grenzwert von 40 Mikrogramm. Am Montag schwankten die Werte bis zum Mittag zwischen 20 und mehr als 140 Mikrogramm Stickstoffdioxid.

Eines der beiden in Auftrag gegebenen Gutachten sei am Montag dem Ministerium übergeben worden, teilte das Ressort mit. Beim zweiten Gutachten hätten das Ministerium und die Landeshauptstadt Kiel noch letzte Präzisierungen angefordert, die in Kürze vorliegen sollen. "Wir werden auf dieser Grundlage und nach eingehender Prüfung dann den Entwurf des Luftreinhalteplans erarbeiten, der anschließend in die öffentliche Beteiligung gehen wird", sagte Albrecht. Aus Sicht von Oberbürgermeister Kämpfer zeigen viele Gerichtsurteile, dass Städte mit hohen Stickoxidwerten und fehlenden aktuellen Luftreinhalteplänen kaum eine Chance hätten, Fahrverbote zu vermeiden. "Ich bin froh, dass das Verfahren nun auf die Zielgerade geht."