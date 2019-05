Kiel erklärt den "Klimanotstand"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Als eine der ersten Städte in Deutschland verkündet auch Kiel den sogenannten Klimanotstand. "Das ist ein starkes Signal der Landeshauptstadt für den Klimaschutz", sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor der Entscheidung der Ratsversammlung am selben Tag. Die dort kooperierenden Fraktionen von SPD, Grünen und FDP sowie Die Fraktion hatten dazu einen Antrag eingebracht. Sie stellen gemeinsam 36 der 59 Abgeordneten, also eine klare Mehrheit.

Die Initiatoren streben an, dass Kiel vor 2050 klimaneutral wird und damit früher als geplant. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) unterstützte das Ziel. Kiel ist die erste Landeshauptstadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausruft. Konstanz in Baden-Württemberg war die erste Stadt in der Bundesrepublik, die das tat. Am Mittwoch folgte Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. In anderen Städten gibt es Aufrufe, diesen Beispielen zu folgen.

"Die Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen hat für uns Priorität", heißt es in dem Antrag der vier Kieler Fraktionen. "Die mehr als 250 vorgeschlagenen Maßnahmen im Masterplan Klimaschutz wollen wir weiterhin zügig umsetzen." Die Stadtverwaltung solle Maßnahmen vorschlagen, die vorgezogen werden können. "Dazu werden wir bis zur nächsten Ratsversammlung Vorschläge unterbreiten", kündigte OB Kämpfer an. Mit dem Antrag der Kieler Kooperationsfraktionen sei die Bewegung "Fridays for future" in den Rathäusern angekommen.

"Mit der Entscheidung für weitgehende Maßnahmen nimmt Kiel seine Verantwortung für die international verbindlichen Klimaschutzziele wahr", sagte Minister Albrecht. Der Bund stehe dagegen auf der Bremse. Ohne zentrale Weichenstellungen auf Bundesebene werde Deutschland seine Ziele verfehlen. "Dazu gehört die von uns in der Jamaika-Koalition vorgeschlagene Bepreisung von CO2, die viele kommunale Klimaschutzprojekte erst finanzierbar macht."

Mit prominenter Unterstützung stellte die Bürgerinitiative Klimanotstand Kiel vor dem Rathaus eine Resolution vor, nach deren Forderungen binnen 15 Jahren alle Lebensbereich vom Einsatz fossiler Brennstoffe befreit werden sollen. "Die Zeit läuft uns davon; wir laufen sehenden Auges ins Verderben", sagte der Klimaforscher Mojib Latif der dpa. "Es wurde viel zu lange zu langsam agiert - wenn überhaupt." Klimaschutz sei auch im ökonomischen Interesse Deutschlands. "Klimaschutz ist Sicherung unseres Wohlstandes."

Hohe Umweltbelastungen am vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring und die Schadstoffemissionen der Kreuzfahrtschiffe haben in Kiel das Thema Klimaschutz seit längerem stärker in den Fokus gerückt. Mittlerweile gibt es die erste Landstromanlage für die Norwegen-Fähren. Vom nächsten Jahr an sollen auch Kreuzfahrer und Schweden-Fähren Landstrom beziehen können. Viele Reedereien nutzen aber vorerst weiter Strom aus ihren Dieselmotoren, weil dieser viel billiger ist. Mittlerweile hat aber der Bund angekündigt, die EEG-Umlage für Landstrom drastisch zu senken, um diesen günstiger zu machen.

Die vier genannten Kieler Ratsfraktionen setzen sich auch dafür ein, im Bemühen um mehr Klimaschutz soziale, ökologische und ökonomische Belange miteinander zu verzahnen. Die Maßnahmen dürften nicht jene treffen, die finanziell schlechter dastehen. "Bei allen Handlungen und Beschlüssen der Landeshauptstadt Kiel und der Selbstverwaltung werden wir die Auswirkung auf das Klima berücksichtigen", heißt es weiter.