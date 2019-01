Andresen fordert mehr EU-Engagement für Meeresschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa) - Der schleswig-holsteinische Grünen-Politiker Rasmus Andresen will im Falle seiner Wahl in das EU-Parlament dort den Meeresschutz vorantreiben. "Uns bleibt nur wenig Zeit, um unsere Meere und unser Klima vor dem Kollaps zu bewahren; deshalb müssen wir jetzt gemeinsam europäisch handeln", sagte der Landtagsvizepräsident der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn die Meere weiter vermüllen, Ökosysteme und Artenvielfalt zerstört werden und der Meeresspiegel ansteigt, sind wir in Schleswig-Holstein existenziell bedroht." Die EU müsse hier aktiver werden. Andresen (32) steht für die Europawahl Ende Mai auf dem aussichtsreichen Listenplatz 16 der Bundes-Grünen.