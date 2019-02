Thüringen plant Bundesratsinitiative gegen Mikroplastik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will gemeinsam mit Hamburg im Bundesrat eine Initiative gegen Mikroplastik starten. Das kündigte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Dienstag in Erfurt an. Ziel sei unter anderem ein rasches Aus für Kunststoffpartikel in Kosmetik. Diese seien offenbar nicht notwendig, wie Länder wie Großbritannien, Italien und Schweden bereits vorgemacht hätten. Auch Deutschland müsse auf die Hersteller von Kosmetika darauf hinwirken, dass diese auf den Einsatz von Mikroplastik verzichteten. Sollte dies nicht ausreichen, müsse auf der europäischen Ebene auf ein Verbot der Kunststoffpartikel in kosmetischen Produkten hingewirkt werden.

Zugleich drängt der Antrag von Thüringen und Hamburg laut Ministerium auf mehr Schutz von Böden und Gewässern. Dies gelte auch bei anderen Ursachen von Mikroplastik. Eine Verminderung der Teilchen aus dem Abrieb von Reifen, Textilien und anderen Kunststoffartikeln wäre technisch machbar, hieß es. So könnten beispielsweise Abwässer von Straßen und Wegen vorbehandelt werden, bevor sie versickern.