Naturschutzbund ruft zum Küstenputz an Nord- und Ostsee auf

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Naturschützer wollen am Samstag die Strände im Norden sauber machen. Die Aufräumaktion ist Teil des International Coastal Cleanup Day. In Hamburg und Schleswig-Holstein sammeln Freiwillige unter anderem auf Sylt, in Schleswig und am Strand Hohwacht Müll ein. Doch nicht nur Teile der rund 500 Kilometer Küstenlinie von Nord- und Ostsee, sondern auch die Ufer von Seen und Flüssen sollen von Abfällen gereinigt werden.

In der Nordsee treiben nach Angaben von Naturschützern jedes Jahr rund 20 000 Tonnen Müll, drei Viertel davon ist Plastik. Daneben tauchten vor allem Fischereigeräte wie Netzteile oder Taue an den Stränden wieder auf, aber auch Spielzeugschaufeln, Gummistiefel oder Babyschnuller. Der meiste Müll geht auf Schiffen in der Nordsee über Bord.