Rätselhafte Klumpen auch auf Baltrum angespült

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Norderney (dpa/lni) - Auch auf der Nordseeinsel Baltrum sind Klumpen aus unbekanntem Material angespült worden. Das rätselhafte Material sei am Südstrand der Insel aufgetaucht, teilte der Sprecher des Landkreises Aurich am Donnerstag mit. Am Sonntag waren die schwarz-braunen Klumpen zunächst auf der Nachbarinsel Norderney entdeckt worden. "Die Klumpen auf Norderney und Baltrum sind identisch", sagte der Landkreissprecher. Somit müsse keine neue Probe der Klumpen vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) auf Baltrum genommen werden. Die Proben, die am Mittwoch vom NLWKN auf Norderney gesammelt wurden, werden derzeit vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg analysiert. Ergebnisse sollte es am Donnerstagabend geben.