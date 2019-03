25 000 Schüler wollen für Klimaschutz demonstrieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Am internationalen Protesttag der Bewegung "Fridays for Future" wollen heute hessenweit rund 25 000 Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Allein in Frankfurt werden rund 10 000 jugendliche Demonstranten erwartet. Geplant sind nach Angaben der Initiatoren unter anderem auch Kundgebungen in Kassel, Marburg, Gießen, Wetzlar, Wiesbaden und Darmstadt. Auch Lehrer und Schulleiter wurden von der Landesschülervertretung (LSV) zur Teilnahme aufgerufen.

Nach deren Darstellung soll der Tag "als größter Klimatag der Menschheit in die Geschichte eingehen". Nach Darstellung der Schulämter soll die Teilnahme der Schüler an den Kundgebungen als "unentschuldigtes Fehlen" vom Unterricht bewertet werden. Dies hatte im Vorfeld für hitzige Diskussionen über die Meinungsfreiheit und die mündige Teilhabe an der Gesellschaft geführt.

Seit Wochen gehen weltweit jeden Freitag Schüler während der Schulzeit für den Klimaschutz auf die Straße. Das Vorbild der Jugendlichen ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Einer Liste des Netzwerks zufolge sind am Freitag Kundgebungen in mehr als 1200 Städten in 92 Ländern geplant. In Deutschland soll es rund 200 Proteste geben.