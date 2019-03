Umweltminister: Verpackungsgesetz bislang ohne Wirkung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Baden-Baden (dpa/lsw) - Das seit dem Jahresbeginn geltende Gesetz für umweltfreundliche Verpackungen hat nach Ansicht von Umweltminister Franz Untersteller bislang keine Wirkung entfaltet. Dem SWR sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Baden-Baden, das Ziel, den Verpackungsmüll zu reduzieren und für bessere und leichter zu verwertende Verpackungen zu sorgen, sei bislang nicht erreicht worden. Er appellierte an die Verbraucher. "Wenn wir Druck machen, in den Discountern und Märkten, indem wir mit eigenen Behältnissen einkaufen gehen, dann kann vieles in Gang kommen." Das Gesetz soll etwa dazu beitragen, dass mehr Verpackungen wiederverwertet werden.