Grünen-Fraktionschef an Koalitionspartner: Zügig C02-Abgabe

Stuttgart (dpa/lsw) - Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz dringt auf eine schnelle Einführung der C02-Abgabe. "Das sind wir unseren Kindern schuldig. Sie haben ein Recht auf einen lebenswerten Planeten. Die Zeit drängt", sagte Schwarz am Mittwoch laut einer Pressemitteilung in Stuttgart. Eine CO2-Abgabe mache es attraktiv, Energie zu sparen und auf klimafreundliche Energieträger umzusteigen. "Und sie bittet diejenigen zur Kasse, die das Klima stark belasten."

Der Grünen-Fraktionschef appellierte an den Koalitionspartner CDU: "Lassen Sie uns gemeinsam ein starkes Signal aus unserem innovativen Baden-Württemberg nach Berlin, an die Bundesregierung und an die jungen Menschen von "Fridays for Future" senden." Klimaziele auf dem Papier reichten nicht - es müssten Taten folgen. Die Bundesregierung müsse den Klimaschutz ernstnehmen und zügig Lösungsvorschläge für wirkungsvolle Preissignale erarbeiten.

Denkbar sind für Schwarz Varianten, die sich am Ausstoß von Treibhausgas oder an der Nutzung von Ressourcen orientieren. Die Preissignale sollten sektorenübergreifend bessere Anreize für eine Senkung des schädlichen Treibhausgasausstoßes schaffen. Zudem sollten die Einnahmen aus einer CO2-Steuer direkt in den Klimaschutz investiert werden.

Die CO2-Steuer ist eine neue Steuer, die insbesondere fossile Brennstoffe - also Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas - teurer machen würde, denn wenn die verbrannt werden, entsteht das wichtigste Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Die Steuer soll Menschen dazu bringen, weniger Öl und Gas zu verbrauchen. Sie sollen stattdessen klimafreundliche Technologien wie abgasfreie Autos und moderne Heizungen nutzen. Es würde dann wohl ein Betrag pro Tonne CO2 festgelegt, der mit der Zeit steigen dürfte.