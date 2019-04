"Fridays for Future"-Aktivisten gründen Gremium

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die "Fridays for Future"-Bewegung und bayerische Politiker haben sich auf die Gründung eines Gremiums für mehr Klimaschutzmaßnahmen geeinigt. Dieses solle im Sommer eingesetzt werden, teilten Aktivisten der Bewegung nach einem Runden Tisch mit Vertretern aller Fraktionen des Landtags am Freitag in München mit. Welche Kompetenzen das Gremium haben und wie es zusammengesetzt sein wird, sei noch unklar, hieß es von den Schülern. Am 9. Mai soll es das nächste Treffen zwischen den "Fridays for Future"-Aktivisten und Politikern aller Fraktionen im bayerischen Landtag geben.

Seit Monaten gehen Schüler jeden Freitag auch im Freistaat auf die Straße und fordern mehr Einsatz der Politik für den Klimaschutz. Da viele Schüler für die Demonstrationen die Schule schwänzen, steht die Bewegung in der Kritik. Vergangene Woche hatte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) nach zwei Jugendklimakonferenzen angekündigt, einige Forderungen von Jugendlichen in Kabinett und Landtag thematisieren zu wollen.