Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz wird nach Aussage von Umweltministerium Ulrike Höfken (Grüne) seine Klimaziele für 2020 vermutlich erreichen. Die Ministerin sieht das Land in dieser Hinsicht auf einem "sehr guten Weg". Aus dem Klimaschutzbericht für 2017 gehe hervor, dass die Treibhausgasemissionen in Rheinland-Pfalz seit 1990 um 37 Prozent reduziert worden sind - 40 Prozent sind angepeilt für das Jahr 2020. Das Ziel sei damit greifbar, sagte die Ministerin am Mittwoch.

Von den 99 möglichen Maßnahmen zur Treibhausgas-Reduktion, die im Klimaschutzkonzept des Landes genannt sind, werden nach Angaben des Ministeriums bereits 70 Prozent umgesetzt. Der Landesregierung zufolge soll bis zum Jahr 2030 der gesamte Stromverbrauch in Rheinland-Pfalz durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Bis 2050 hat Rheinland-Pfalz zudem das Ziel, die Emissionen um 90 bis 100 Prozent zu reduzieren.