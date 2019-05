Albrecht: Erhalt des Wattenmeers wichtigste Aufgabe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langeness (dpa/lno) - Als "die wichtigste Aufgabe unserer Generation" hat Schleswig-Holstein Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) den langfristigen Erhalt des Wattenmeers bezeichnet. "Wir sind verpflichtet, das Wattenmeer für Natur und Mensch zu erhalten und diesen weltweit einzigartigen Naturraum zu schützen", sagte der Minister am Freitag während einer Wattwanderung zur Hallig Langeness. "Wir müssen alles dransetzen, den Klimawandel so gut wie möglich zu begrenzen", betonte er. Zudem müsse auch regional gehandelt werden. "Das Menschheitserbe Wattenmeer braucht beides."

Sorge bereitet dem Umweltminister, dass die Nordsee wärmer wird. In den 50 Jahren seit 1962 sei die mittlere Temperatur bei Helgoland um 1,7 Grad gestiegen. Das bringt Veränderungen im Ökosystem. Kälteliebende Arten wie Kabeljau und Anglerfisch verlassen das Wattenmeer allmählich, während Arten wie Dorade, Sardelle und Wolfsbarsch einwandern. Auch die Bestände der häufigsten Brut- und Rastvogelarten im Wattenmeer nehmen ab. So brüten heute nur noch halb so viele Austernfischer im Wattenmeer wie vor 20 Jahren.

Das 11 500 Quadratkilometer große Wattenmeer erstreckt sich über 500 Kilometer Küstenlänge von Esbjerg in Dänemark bis nach Den Helder in den Niederlanden. Der Anteil Schleswig-Holsteins am Weltnaturerbe beträgt 4400 Quadratkilometer und damit mehr als ein Drittel.