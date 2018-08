Naturschutz: Gewässer- und Grundwasserschutz unzureichend

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Gewässer- und Grundwasserschutz erfüllt in Bayern nach Ansicht mehrerer Naturschutzverbände nicht die Vorgaben der EU. Insbesondere Nährstoffe und Pestizide aus der Landwirtschaft seien ein großes Problem, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von fünf Umweltorganisationen vom Freitag. Nach wie vor seien Gewässer und Grundwasser im Freistaat deshalb nicht in einem Zustand, wie es die Wasserrahmenrichtlinie und die Nitratrichtlinie der EU vorsehe.

Die Bayerischen Flussallianzen, der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz, der Landesfischereiverband und der WWF Deutschland haben einen Forderungskatalog erarbeitet, der in den nächsten Monaten mit Politikern der im Landtag vertretenen Parteien diskutiert werden soll. Die Kernforderung lautet, Einträge an Stickstoff und Phosphor aus dem Ackerbau deutlich zu reduzieren. In Gebieten, in denen Gewässer und Grundwasser durch Überdüngung beeinträchtigt seien, müsse Bayern strengere Maßnahmen erlassen als bislang vorgesehen.

Eine weitere Forderung ist die Einhaltung von Gewässerrandstreifen mit einer Breite von fünf bis zehn Metern. Damit könne verhindert werden, dass starker Regen Erde und Phosphat in die Gewässer spült.