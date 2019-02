Kerstan für neues CO2-Einsparungsziel im Hamburger Klimaplan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Umweltsenator Jens Kerstan will bei der anstehenden Fortschreibung des Hamburger Klimaplans ehrgeizigere Ziele als bisher vereinbaren. Damit Hamburg seinen Beitrag zu den in Paris vereinbarten Klimaschutzzielen leisten könne, müsse mehr CO2 eingespart werden als bislang vorgesehen, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das, was unsere Planungen bisher vorsehen, macht es nicht möglich, den Temperaturanstieg auf zwei Grad zu begrenzen." Der geltende Klimaplan sieht eine Reduktion der CO2-Emissionen um 50 Prozent bis 2030 vor. "Wir wollen erreichen, dass Hamburg sich 55 Prozent Einsparung bis 2030 als neues Ziel setzt", sagte er.