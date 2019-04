Kultusminister Lorz diskutiert mit Schülern über Klimademos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Zehntausende junge Menschen demonstrieren seit Wochen unter dem Motto "Fridays for Future" während der Schulzeit für den Klimaschutz. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will heute erstmals mit Schülerinnen und Schülern über die Klimademos diskutieren. Am Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt will er sich zum Auftakt in die Osterferien den Fragen der jungen Menschen stellen. Dabei soll es auch darum gehen, inwieweit sich die Demonstrationen mit der Schulpflicht vertragen.

Erst im März waren in Hessen Tausende Jugendliche für einen radikalen Wandel in der Klimapolitik auf die Straße gegangenen. SPD, Linke und auch die Grünen als Koalitionspartner der CDU unterstützten die Proteste. Lorz hatte zuvor im Landtag erklärt, dass das Demonstrationsrecht nicht von der Schulpflicht entbindet. Diese sei in der Landesverfassung und im Schulgesetz geregelt. Der Grund für eine Demonstration dürfe nicht über die Zulässigkeit entscheiden.

Die mittlerweile weltweiten Proteste der jungen Leute finden jede Menge Zustimmung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lobte das Engagement und Wissenschaftler schlossen sich dem Anliegen an. Ihren Ursprung haben die Aktionen in Schweden, wo die 16-jährige Schülerin Greta Thunberg als Erste regelmäßig vor dem Parlament demonstrierte.