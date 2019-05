Hunderte Helfer beim Strandputzen auf Usedom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zinnowitz (dpa/mv) - Hunderte junge Leute haben am Freitag auf der Insel Usedom beim Großreinemachen am Strand geholfen. Die Stiftung Usedom-Projekt hatte gemeinsam mit Schülern, Azubis und Studenten zum ersten großen deutschen Beachcleanup an der Ostseeküste aufgerufen. An zehn Orten strömten die Helfer mit Müllbeuteln aus, um weggeworfenen und angespülten Abfall einzusammeln. Die Insel hat 42 Kilometer Strand.

Der Wunsch der Veranstalter, den deutschen Astronauten Alexander Gerst und die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg unter den Helfern zu haben, erfüllte sich nicht. Dafür unterstützten Landespolitiker die Aktion: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Umweltminister Till Backhaus und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (alle SPD) nahmen am Strand von Zinnowitz an der Aktion teil. Schwesig sagte: "Ich freue mich sehr darüber, dass sich so viele junge Menschen für eine saubere Umwelt und den Klimaschutz engagieren. (...) Hier auf Usedom wird nicht nur geredet. Hier wird auch angepackt."

Backhaus betonte: "Wir arbeiten hart daran, dass weniger Düngemittel und Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft in die Gewässer gelangen." So seien Kläranlagen saniert und die Gewässerstruktur durch den Rückbau von Wehren und Rohrleitungen verbessert worden. Ein großes Problem bleibe der Meeresmüll, der zu 80 Prozent von Land aus eingetragen werde. Hier seien alle gefragt. "Wir sollten auf Kunststoff verzichten, wo er unnötig ist und sorgfältiger bei der Entsorgung sein", sagte der Minister.

Am Abend war eine Talkrunde im Zinnowitzer Theater geplant.