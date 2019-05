2000 Helfer beim Strandputzen auf Usedom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zinnowitz (dpa/mv) - Die Insel Usedom startet heute den ersten großen deutschen Beachcleanup - eine Strandreinigungsaktion. 42 Kilometer Strand hat die Insel, 2000 junge Helfer zwischen 6 und 26 Jahren seien angemeldet, teilten die Veranstalter von der Stiftung Usedom-Projekt im Vorfeld mit.

Die Aktion sei von 90 Auszubildenden, Schülern, Studierenden und Studenten der Theaterakademie Zinnowitz organisiert worden. Sie wollen mit der Aktion Jung und Alt sensibilisieren und Aufmerksamkeit schaffen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und der eigenen Umgebung, hieß es. Die Politik in Mecklenburg-Vorpommern unterstütze das Projekt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Umweltminister Till Backhaus (beide SPD) wollen in Zinnowitz den offiziellen Startschuss für alle zehn Orte geben, an denen der Strand geputzt werden soll.