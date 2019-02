Föhr und Amrum setzen auf Mehrwegbecher-Pfandsystem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wyk (dpa/lno) - Gastronomen und Bäcker auf den Nordseeinseln Föhr und Amrum setzen künftig auf ein Mehrwegbecher-Pfandsystem für To-Go-Getränke. Etwa ab dem ersten März sollen die ersten Becher im Umlauf sein, sagte der Obermeister der Bäckerinnung Föhr-Amrum, Volker Hansen, am Freitag. Bis Ostern soll es seinen Angaben zufolge auf Föhr inselweit rund 15 Stellen geben, an denen die Becher von Faircup wieder zurückgegeben werden können.

Für seine Filialen hat Hansen für den Start 900 der schlichten Becher besorgt. Der schlichte Becher in vier Größen kostet ein Euro Pfand sowie 0,50 Euro pro Mehrwegdeckel. Der Faircup-Becher kann an allen teilnehmenden Stellen nicht nur auf den beiden Inseln, sondern bundesweit zurückgegeben werden.

Vivienne Walterscheid von der Föhr Tourismus GmbH wagte in einer Mitteilung die Vision, dass auf Föhr in Zukunft nur Mehrwegbecher zirkulierten und so gut wie keine Einwegbecher gekauft und weggeworfen würden. "Gerade im Hinblick auf unsere Insellage im Weltnaturerbe Wattenmeer wäre das ein herausragendes Ergebnis, das es jetzt gilt gemeinsam umzusetzen."