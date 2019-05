Städte wollen Ausbreitung von Steingärten eindämmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zu leblos und schlecht für das Klima: Einige Städte in Hessen wollen der Ausbreitung der umstrittenen Stein- und Schottergärten entgegenwirken. In Hanau seien beispielsweise Bebauungspläne entsprechend angepasst und darin Steingärten verboten worden, sagte der Sprecher der Stadt, Joachim Haas-Feldmann. Auch in Neubaugebieten in Fulda enthalten einige Bebauungspläne bereits eine Klausel, die bestimmte Grünflächen vorschreibe und Schotterflächen verbiete, berichtete der Sprecher der Stadt, Johannes Heller. In Schotter- und Steingärten werden Wiesen, Rasen und Beete durch Schotter und Kies ersetzt und der Boden oft mit Folien versiegelt.

Wiesbaden und Kassel planen derzeit eine Anpassung der kommunalen Grünsatzungen, um diese Art der Vorgartengestaltung einzudämmen, teilten die Sprecher der Städte mit. Ämterübergreifende Arbeitsgruppe prüfen derzeit, inwiefern man die Satzung anpassen und ökologisch wertlose Schottergärten verhindern könne.

Laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sind die monotonen Steinwüsten besonders schlecht für die ökologische Vielfalt und das Klima in den Städten. "Steingärten bieten nicht nur keinen Lebensraum für Bienen und Insekten, sie wirken sich durch die aufgeheizten Steine im Sommer auch noch negativ auf das Stadtklima aus", sagte Naturschutzreferentin vom Nabu, Ann-Sybil Kuckuk.