Behörden beraten über Dieselfahrverbot in Darmstadt

Wiesbaden/Darmstadt (dpa/lhe) - Lässt sich ein Dieselfahrverbot in Darmstadt noch abwenden? Über diese Frage verhandelten am Freitag Experten im hessischen Umweltministerium in Wiesbaden. Bundesweit erstmalig konnten dabei auch Vertreter des ökologisch orientierten Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und des Vereins Deutsche Umwelthilfe (DUH) Vorschläge unterbreiten, wie die Messwerte für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft gesenkt werden könnten.

Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden sollen die Kläger gemeinsam mit Stadt und Land einen Vergleich über mögliche Maßnahmen suchen. Am 19. Dezember will das Gericht dann eine Entscheidung verkünden.

Nach Angaben eines Ministeriumssprechers sitzen elf Experten am Verhandlungstisch. Die hessischen Umwelt- und Verkehrsminister, Priska Hinz und Tarek Al-Wazir (beide Grüne), nehmen an dem Treffen auf Arbeitsebene nicht teil. Neben Darmstadt drohen in Hessen auch noch in Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach und Limburg Diesel-Fahrverbote wegen überschrittener Grenzwerte.