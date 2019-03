Gefahrgut im Wald entsorgt: Großeinsatz der Feuerwehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Diez (dpa/lrs) - In einem Wald bei Diez (Rhein-Lahn-Kreis) hat ein Großaufgebot der Feuerwehr illegal entsorgten Sondermüll beseitigt. Es handelt sich um Farben, Lacke, Öle und andere Flüssigkeiten, wie die Sprecherin der Gemeinde am Montag berichtete, insgesamt drei bis vier Kubikmeter. Ein Tatverdächtiger konnte laut Polizei noch vor Ort festgenommen werden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

An dem Einsatz an der Landstraße 318 waren 75 Feuerwehrleute beteiligt, davon 25 in Chemikalienschutzanzügen. Auch ein Gefahrstoffzug und das Technische Hilfswerk rückten aus. Sie sortierten den Sondermüll, verpackten ihn und brachten in zu einem Zwischenlager, wo ihn eine Spezialfirma zur Entsorgung abholen soll. Am Montagmorgen war noch unklar, ob Flüssigkeiten ins Erdreich gelangt sind, hieß es bei der Verbandsgemeinde Diez.

Der Fundort befindet sich in der Nähe eines Wanderparkplatzes. Ein Anwohner hatte kurz nach Mitternacht die Polizei gerufen, weil er laute Geräusche gehört hatte. Die Beamten trafen vor Ort einen Mann in einem Transporter an, der mutmaßlich den Sondermüll in den Wald gebracht hatte. Der Mann habe versucht zu fliehen, konnte aber gestellt werden, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Diez der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich um einen 30 Jahre alten Mann aus Diez. Ihm wird illegale Müllentsorgung und Gefährdung schutzbedürftiger Gebiet vorgeworfen.