Tübingen (dpa/lsw) - Der Streit um die Genehmigung für den Bau von mehreren Windrädern am "Märchenschloss" Lichtenstein im Landkreis Reutlingen auf der Schwäbischen Alb geht weiter. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hob zwei ablehnende Entscheidungen auf, wie das Regierungspräsidium Tübingen am Freitag mitteilte. Das Land wurde verpflichtet, erneut über die Genehmigung zu entscheiden, weil insbesondere Fragen des Naturschutzes noch nicht abschließend geprüft worden sind. Die Genehmigung für den Bau war abgelehnt worden. Das war vor allem mit dem Denkmalschutz begründet worden. Dagegen hatte die Firma geklagt, die die Anlagen errichten will.

Das Landratsamt und das Regierungspräsidium warten nun auf die schriftliche Urteilsbegründung. Dann wollen sie über das weitere Vorgehen entscheiden - etwa, ob sie Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen.

Die Gegner der geplanten Windräder, darunter die Landesdenkmalpflege, hatten befürchtet, dass die Sicht auf die Burganlage über dem Echaztal unweit von Reutlingen gestört werden könnte. Das 1837 gebaute Schloss Lichtenstein gilt als Schlüsselwerk des Historismus in Deutschland und ist bekannter Filmdrehort.