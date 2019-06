Stuttgart sagt Plastiktüten auf Wochenmärkten den Kampf an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) will Plastiktüten von den Wochenmärkten der Landeshauptstadt verbannen. Am Samstag griff er laut einer Mitteilung der Stadt zur Marktglocke und läutete symbolisch den plastikfreien Wochenmarkt ein. Einkaufen ohne Plastik soll Kuhn zufolge ab 2020 auf allen 29 Wochenmärkten die Regel sein. Kunden könnten Stofftaschen, Körbe und andere Behältnisse zum Einkaufen mitbringen oder Tragetaschen an den Ständen kaufen. Auch wiederverwendbare Papiertüten seien eine Alternative.

Die Stadt mahnte, dass der Verbrauch von Plastiktragetaschen in Deutschland in den vergangenen Jahren zwar deutlich zurückgegangen sei, der von sogenannten Hemdchentüten - also sehr leichten Kunststofftütchen - aber nach wie vor konstant hoch sei.