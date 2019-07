Nabu: Notfallplan für den Wald kann nur CO2-Einsparung sein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Umweltschutzorganisation Nabu fordert von Forstminister Peter Hauk (CDU), als Notfallplan für den Wald einen Klimaschutzplan vorzulegen. "Wir brauchen eine erfolgreiche CO2-Einsparpolitik", forderte der Landesvorsitzende Johannes Enssle am Mittwoch in Stuttgart. Nur wenn der Kohleausstieg deutlich früher kommt, erneuerbare Energien umfassender ausgebaut werden, die Menschen weniger fliegen und mehr Ressourcen einsparen, bestehe die Chance, den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen. Kohlendioxid (CO2) brauche endlich einen angemessenen Preis, forderte Enssle. "Was wir aktuell in unseren Wäldern sehen, ist erst der Anfang der Klimakrise."