Rhein-Hunsrück-Kreis bei Recyclingpapier bundesweit vorn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Simmern (dpa/lrs) - Der Rhein-Hunsrück-Kreis nutzt besonders vorbildlich Recyclingpapier mit dem Blauen Engel. Er ist deshalb im Wettbewerb Papieratlas 2018 ausgezeichnet worden. Der rheinland-pfälzische Landkreis setzte sich dabei gegen 26 andere Kreise durch, wie die Initiative Pro Recyclingpapier am Dienstag in Berlin mitteilte. Sie hatte den Wettbewerb 2008 ins Leben gerufen, um Recyclingpapier mit dem Umweltzeichen Blauen Engel zu fördern. Erstmals konnten auch Landkreise teilnehmen, daneben wurden auch Städte und Hochschulen ausgezeichnet. Der Rhein-Hunsrück-Kreis nutzt in seiner Verwaltung ausschließlich Recyclingpapier, bei allen teilnehmenden Landkreisen lag der Anteil an Recyclingpapier im Schnitt bei gut 65 Prozent.

Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ist nach Angaben der Initiative umweltfreundlicher als herkömmliches Papier, da keine Bäume gefällt werden müssen sowie Wasser und Energie bei der Herstellung gespart werden.