Backhaus für Schließung von Wasserwehren wegen Trockenheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Angesichts einer drohenden Wasserknappheit hat Umweltminister Till Backhaus (SPD) zum schonenden Umgang mit Wasser aufgerufen. Dazu gehöre auch das Schließen von Wehren, um einen unnötigen Abfluss zu verhindern, sagte Backhaus. Es gebe in Mecklenburg-Vorpommern ein weit verzweigtes Grabensystem. An deren Enden seien Schotten, um das Wasser in der Fläche halten zu können. Diese Gräben würden in der Regel von den Wasser- und Bodenverbänden betreut, in denen auch die Landwirte sitzen. "Ich habe den Landwirten empfohlen, alle Wehre zuzumachen und kein Wasser mehr herauszulassen." Das gelte auch für große Wehranlagen wie etwa bei Heiligendamm oder am Wallensteingraben. "Wir denken auch über ein Notwasser-Versorgungssystem nach."